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Diyarbakır’da 8 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da 8 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, marketten aldıkları atıştırmalıkları tükettikleri öne sürülen 7 çocuk ile 1 kadın, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, marketten aldıkları atıştırmalıkları tükettikleri öne sürülen 7 çocuk ile 1 kadın, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Başhan Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir dışından ilçeye dedelerini ziyarete gelen 7 çocuk ile 1 kadın, iddiaya göre bir marketten satın aldıkları atıştırmalıkları tükettikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bismil Tepe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı. 6 kişi müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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