Diyarbakır'da 8 katlı bina tedbiren boşaltıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine 8 katlı bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerine AFAD ve diğer ekipler sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 katlı bir bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edild.

Mevlana Halit Mahallesi'nde 8 katlı bir binada oturan bazı kişiler, kolonlardan ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanda oturanları tedbir amacıyla tahliye etti.

Ekiplerin yapacağı inceleme sonrası apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
