Diyarbakır'da 60 Yıl Hapse Mahkum Firari Hükümlü Yakalandı
Diyarbakır'da, nitelikli suçlar kapsamında hakkında 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 yaşındaki firari hükümlü M.H.A., Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da hakkında 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada hakkında dolandırıcılık? suçlarından 8 aranma kaydı ve 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.H.A. (26) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel