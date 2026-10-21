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Diyarbakır'da 44 bin 327 kök kenevir/skunk ele geçirildi, 12 şüpheliye işlem yapıldı

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Diyarbakır genelinde uyuşturucu ticareti, nakli ve kullanımına yönelik operasyonlarda 44 bin 327 kök kenevir/skunk ile 3 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 44 bin 327 kök kenevir/skunk, 3 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA
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