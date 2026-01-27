Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da düzenlenen 29 kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda çeşitli silah ve kaçak ürünler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 29 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 piyade tüfeği, tabanca, 556 tabanca mühimmatı, 416 fişek, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 444 puro, 187 paket ısıtılmış tütün mamulü, 15 cep telefonu, 16 elektronik sigara, 12 litre kaçak alkol, 11 elektronik eşya, 6 çek, 5 boş senet ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.