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Diyarbakır'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlerle kutlandı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar ve şiirlerin ardından halk oyunları gösterileri ve Türk bayraklarıyla askeri geçit yapıldı. Programa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Askeri birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli ekipler, Türk bayraklarıyla geçiş yaptı.

Programa Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakkı Kaya, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve merkez ilçe kaymakamları katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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