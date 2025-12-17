Diyarbakır'da 3 katlı evin son katında yangın
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 3 katlı evin son katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.
Bismil ilçesi kırsal Esentepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin son katındaki dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel