Diyarbakır'da 3 katlı evin son katında yangın

Bismil ilçesinde 3 katlı bir evin son katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Bismil ilçesi kırsal Esentepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin son katındaki dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

