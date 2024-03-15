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Diyarbakır'da Çanakkale Şehitleri için Mevlit Programı Düzenlendi

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Diyarbakır Valiliği, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 109. yılında mevlit programı düzenledi. Programda, Ulu Cami'de mevlit okutuldu ve dua edildi. İl Müftüsü Celal Büyük, konuşmasında şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, kardeşlik ve huzur içinde yaşamayı temenni etti. Programa Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır Valiliğince, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Valilikçe, merkez Sur ilçesindeki "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda, mevlit okutuldu, dua edildi.

İl Müftüsü Celal Büyük, yaptığı konuşmada, istiklal, istikbal, birlik ve kardeşlik için canını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Aziz şehitlerimizin manevi hatıralarına sahip çıkabilmeyi, kardeşçe bu topraklarda huzur içerisinde yaşayabilmeyi Rabb'im nasip eylesin." dedi.

Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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