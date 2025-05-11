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Diyarbakır'da 15 Yaşındaki Mazlum Kılıç, Batman Çayı'nda Boğuldu

Diyarbakır'da 15 Yaşındaki Mazlum Kılıç, Batman Çayı'nda Boğuldu
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 15 yaşındaki Mazlum Kılıç, kaydığı Batman Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucu Kılıç'ın cesedi bulundu.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Mazlum Kılıç'ın (15), ayağı kayıp düştüğü Batman Çayı'nda boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün altından geçen Batman Çayı kenarına gelen Mazlum Kılıç, ayağı kayınca suya düştü. Kılıç, bir süre sudan çırpındıktan sonra kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Batman itfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından Kılıç'ın cansız bedeni bulundu. Kılıç'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera: Bayram AYHAN-İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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