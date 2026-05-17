Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 15 yaşındaki Hülya Asar, evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 15 Mayıs'ta ilçeye bağlı kırsal Harabe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde Hülya Asar'ı yerde hareketsiz halde bulunan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Asar'ın karnından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Asar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tabancaya el konulurken, bazı aile üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Asar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
