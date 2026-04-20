Haberler

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 140 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 140 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

12-19 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, "gece vakti yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde yağma", "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 140 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

