Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 140 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 140 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

12-19 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, "gece vakti yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde yağma", "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 140 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.