Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalandı
Diyarbakır'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya