Diyarbakır'da 10 yıl önceki cinayette 5 tutuklama

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp cinayetine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Karaalp'in 18 Nisan 2016'da başından vurularak öldürülmesine ilişkin Çermik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.D, İ.K, K.K, M.T. ve H.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, A.K, M.K. ve S.G. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.