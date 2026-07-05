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Diyarbakır'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına ekipler ve mahalle sakinleri müdahale ediyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ve bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale ediliyor.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
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