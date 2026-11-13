Diyarbakır Çüngüş'te 61 yaşındaki kadın için AFAD ve jandarma arama başlattılar

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kaybolduğu yönünde ihbarda bulunduğu Kıymet Altunbay (61) için arama çalışması başlatıldı.

Çüngüş ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Kıymet Altunbay, iddiaya göre dün evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Altunbay'dan haber alamayan yakınları, saat 22.58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kayıp kadının sağ bulunabilmesi için ilk saatlerin önemli olduğu değerlendirilerek bölgeye personel ve araç takviyesi yapıldı. Çalışmalara gece saatlerinde termal dron desteğiyle 2 personel daha katıldı. Arama çalışmalarının 7 arama kurtarma teknisyeni, 3 arama kurtarma aracı ve 1 termal dron ile sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı