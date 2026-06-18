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Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında çıkan anız ve örtü yangınına orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerinden uzak olduğu bildirildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor.

Kırsal Ballıbaba Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 10 personel ve 2 arazöz, 1 yangına ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve mahalle sakinleri yangına müdahale ediyor.

Yerleşim yerinden uzak olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
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