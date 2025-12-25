11. Yargı Paketi'nin Yürürlüğe Girmesiyle Diyarbakır'da Tahliyeler Başladı

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) –"11. Yargı Paketi" olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları'nda tahliyeler başladı.

11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları'nda düzenlemeden yararlanan hükümlülerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliyelerine başlandı.

Tahliye haberini alan hükümlü yakınları, öğlen saatlerinden itibaren Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları önünde bekleyişe geçti. Cezaevi önünde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Oğlunun tahliyesini bekleyen baba gözyaşlarını tutamadı

Oğlu 15 yıl hapis cezası alan ve 7 yıldır cezaevinde bulunan Murat Karadağ, gözyaşlarını tutamadı. Karadağ, yaşadıkları süreci ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"15 yıl yemiş, az değil, bir ömürdür. Aklı başlarına alsınlar. Bu cezaevi kötüdür, git gel perişan olduk. Devletimiz de bunlara sahip çıksın. Bu gençlere bir şey yapsınlar, iş imkanı bulsunlar. Önce iş. Diyarbakır perişandır, Diyarbakır açtır. Gençler sokaklardadır, işsizdir. Oğlum 7 senedir içerideydi, bu aftan yararlandı, bekliyoruz. İnşallah çıkar."

Diyarbakır'daki cezaevlerinde tahliyelerin, önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.