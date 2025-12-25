Haberler

11. Yargı Paketi'nin Yürürlüğe Girmesiyle Diyarbakır'da Tahliyeler Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları'nda tahliyeler gerçekleşmeye başladı. Hükümlü yakınları, cezaevi önünde duygusal anlar yaşadı. Oğlunun tahliyesini bekleyen bir baba, devletin gençlere iş imkanı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) –"11. Yargı Paketi" olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları'nda tahliyeler başladı.

11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları'nda düzenlemeden yararlanan hükümlülerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliyelerine başlandı.

Tahliye haberini alan hükümlü yakınları, öğlen saatlerinden itibaren Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları önünde bekleyişe geçti. Cezaevi önünde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Oğlunun tahliyesini bekleyen baba gözyaşlarını tutamadı

Oğlu 15 yıl hapis cezası alan ve 7 yıldır cezaevinde bulunan Murat Karadağ, gözyaşlarını tutamadı. Karadağ, yaşadıkları süreci ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"15 yıl yemiş, az değil, bir ömürdür. Aklı başlarına alsınlar. Bu cezaevi kötüdür, git gel perişan olduk. Devletimiz de bunlara sahip çıksın. Bu gençlere bir şey yapsınlar, iş imkanı bulsunlar. Önce iş. Diyarbakır perişandır, Diyarbakır açtır. Gençler sokaklardadır, işsizdir. Oğlum 7 senedir içerideydi, bu aftan yararlandı, bekliyoruz. İnşallah çıkar."

Diyarbakır'daki cezaevlerinde tahliyelerin, önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali
Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak