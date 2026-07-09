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Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırsal Asmalı Mahallesi mevkisinde, dün öğle saatlerinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesine ait ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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