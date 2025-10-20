Diyarbakır Çermik'te Muhtarlar Günü Kutlandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen törenle 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. Törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen programda, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, kamu kurum temsilcileri, ilçenin 77 kırsal ve 4 merkez mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel