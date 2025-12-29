Haberler

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle bu kararın alındığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve aksamalara karşı taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
