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Diyarbakır Çermik'te HAYET, pansiyondaki 165 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yaptı

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Diyarbakır Çermik'te HAYET, pansiyondaki 165 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yaptı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde HAYET, Çermik'teki beş okulun pansiyonunda kalan 165 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yaptı. Dernek yöneticileri, kıyafet ve bot yardımlarını okullara teslim etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

Hayırda Yetim Hamileri Uluslararası İnsani Yardım Derneğince (HAYET) Çermik Fen Lisesi, Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ercan Demirkol Anadolu Lisesi, Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonlarında kalan 165 öğrencilere kıyafet ve bot yardımı gerçekleştirildi.

Dernek yöneticileri yardımları okullara teslim etti.

Kaynak: AA
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