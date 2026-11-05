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Diyarbakır Çermik'te Dosta Doğru programında Nihat Hatipoğlu konuştu

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Diyarbakır Çermik'te Dosta Doğru programında Nihat Hatipoğlu konuştu
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çermik Belediyesinin desteğiyle 'Dosta Doğru' programı düzenlendi. Programda ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuşma yapıp soruları yanıtladı; ilahiler okundu, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve vatandaşlar etkinliğe katıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Dosta Doğru" programı gerçekleştirildi.

Çermik Belediyesinin desteğiyle Çermik Aslan Düğün Salonu'nda düzenlenen programda ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, konuşma yaptı.

Hatipoğlu, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programda, ilahiler okundu.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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