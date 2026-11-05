Diyarbakır Çermik'te Dosta Doğru programında Nihat Hatipoğlu konuştu

Diyarbakır Çermik'te Dosta Doğru programında Nihat Hatipoğlu konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çermik Belediyesinin desteğiyle 'Dosta Doğru' programı düzenlendi. Programda ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuşma yapıp soruları yanıtladı; ilahiler okundu, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve vatandaşlar etkinliğe katıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Dosta Doğru" programı gerçekleştirildi.
Çermik Belediyesinin desteğiyle Çermik Aslan Düğün Salonu'nda düzenlenen programda ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, konuşma yaptı.
Hatipoğlu, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Programda, ilahiler okundu.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA