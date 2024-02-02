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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde İçme Suyu Depoları İçin Önlem Alıyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki içme suyu depolarının soğuk havalardan etkilenmemesi için önlem alıyor. DİSKİ ekipleri, depolardaki mekanik malzemelerin donmaması için çalışma yürütüyor ve izolasyon çalışmaları yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki içme suyu depolarının soğuk havalardan etkilenmemesi için önlem alıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bulunan içme suyu depolarının soğuk havalardan etkilenmemesi için önlemlerini artırdı.

DİSKİ ekipleri, içme suyu depolarındaki mekanik malzemelerin donmaması için çalışma yürütüyor.

Kırsal mahallelerde içme suyu arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için su depolarının bakım ve onarımını yapan ekipler, olası olumsuzluklara karşı da tedbirler alıyor.

Kış aylarındaki soğuk hava koşullarına karşı içme suyu depolarında izolasyon çalışmaları yapan ekipler, eskiyen vanaları da değiştiriyor.

Ekipler, yapılan çalışmalar ile kırsal mahallelerde vatandaşların içme suyu konusunda sorun yaşamamasını sağlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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