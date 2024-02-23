Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Filistin için yardımlaşma kermesi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, zor günler geçiren Filistin halkının yanında olduğunu göstermek amacıyla kermes organize etti.

Merkez Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen kermeste, Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri ve gönüllüler, hazırladıkları yemekleri, içecekleri ve el sanatı ürünleri vatandaşların beğenisine sundu.

Vatandaşların ziyaret ettiği kermeste toplanacak gelir, İsrail'in saldırdığı Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Kermes, 24 Şubat'a kadar devam edecek.