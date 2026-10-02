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Diyarbakır Bismil'de sağanak ve rüzgarda caminin minaresi evin damına devrildi

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Diyarbakır Bismil'de sağanak ve rüzgarda caminin minaresi evin damına devrildi
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Diyarbakır'da sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde İhlas Camisi'nin minaresinin bir evin damına devrilmesine neden oldu. Cami ve evde hasar oluşurken bölgede bir inşaattaki tablalar yola savruldu, bazı ağaçlar devrildi.

DİYARBAKIR'da sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi evin damına devrildi.

Kentte etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde İhlas Camisi'nin minaresi bir evin damına devrildi. Cami ve evde hasar oluştu. Bölgede bir inşaattaki tablalar yola savrulurken, bazı ağaçlar da devrildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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