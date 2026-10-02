Haberler

Diyarbakır Bismil'de sağanak ve fırtına cami minaresini yıktı, çatılar uçtu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, Tepe Mahallesi'ndeki İhlas Camisi'nin minaresini yıktı. Cami ve yanındaki 2 katlı evde hasar oluştu; mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu ve elektrik telleri koptu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu.

Bismil'de sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu.

Sağanak ve fırtına sonucu Tepe Mahallesi Pınar Sokak'taki İhlas Camisi'nin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılması sonucu cami ve yanındaki 2 katlı evde hasar oluştu.

Mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri koptu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince minaresi yıkılan cami ve çevresinde hasar tespit çalışması yürütüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu'nun başını yakacak yazışmalar dosyaya girdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda
Şüpheliyle boğuşurken peruğu uçtu! Yardımına vatandaş koştu

Şüpheliye uçarken karizmayı yerde bıraktı
122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek

Bomba iddia: Ligler ertelenecek
Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Fahrettin Koca vakıf kurdu! İşte Resmi Gazete'de açıklanan mal varlığı