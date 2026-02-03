Haberler

Dolu sonrası gökkuşağı görsel şölen sundu

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı, görsel bir şölen sunarak vatandaşların ilgisini çekti.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışının ardından gökkuşağı oluştu.

Bismil ilçe merkezinde akşam saatlerinde kısa süreli dolu yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı, görsel bir şölen oluşturdu. Gökkuşağını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Haber: Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
