Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı

Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümü ve bir vagonu raydan çıktı.

DİYARBAKIR- Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümü ve bir vagonu raydan çıktı. Yol ulaşıma kapanırken, kazada yaralananın olmadığı belirtildi. Yolcular kara yolu ile Batman'a gönderilecek.

Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümü ile bir vagonu akşam saatlerinde Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcuların kara yolu ile Batman'a gönderileceği belirtildi. Trenin vinçle kaldırılmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağı ifade edildi.