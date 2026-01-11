Haberler

Diyarbakır'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Bismil Köprüsü üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 7 araç karıştı, 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR-Batman kara yolunda, Bismil Köprüsü üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman Karayolu'nda meydana geldi. Bismil Köprüsü üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprüde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
