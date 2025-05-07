Diyarbakır Barosu'ndan Avukat Yasin İçli'ye Silahlı Saldırı Açıklaması

Diyarbakır Barosu ve avukatlar silahlı saldırıya uğrayan meslektaşları için açıklama yaptı

DİYARBAKIR - Silahlı saldırıya uğrayan Avukat Yasin İçli için toplanan Diyarbakır Barosu ve avukatlar adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Kayapınar ilçesinde bulunan avukatlık bürosunda davasını yürüttüğü bir dosya kapsamında M.K. ile avukat arkadaşının bürosunda görüşürken, silahlı saldırıya uğrayan Avukat Yasin İçli bacağından iki kurşunla yaralanmıştı. Bu olay üzerineadliye binası önünde toplanan Diyarbakır Barosu ve avukatlar basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Baro Başkanı Abdulkadir Güleç okudu. Güleç, "Yaralanan meslektaşımız olay akabinde hastaneye kaldırılmış olup müşahede altına alınmıştır. Avukatlara yönelik saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Meslektaşımıza yönelik saldırı tümüyle avukatlık faaliyetine ve avukatın görevine yönelik gerçekleşmiştir. Belirtmek isteriz ki, avukata karşı her türlü saldırı, hak arama hürriyetine ve vatandaşa yönelik bir saldırıdır. Avukatın ifa ettiği kamu görevinin amacı, vatandaşların hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Buna rağmen, vatandaşların hak arama özgürlüğü ve adalete erişimdeki en etkili aracı olan avukatlara bürolarında, duruşma salonlarında, keşif ve haciz mahallinde her türlü sözlü ve fiili saldırılar maalesef devam etmektedir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki; avukat dava dosyasının tarafı ya da yargısal öznelerin düşmanı değildir. Avukatları dosya ile özdeşleştirerek taraf görmek, sözlü ve fiili saldırılarda bulunmak, özünde hak arama hürriyetine ve hukuk düzeninin kendisine yönelik eylemlerdir" dedi.

Basın mensuplarının saldırganla alakalı soruya yanıt veren Güleç, saldırganın kim ve kimler olduğunu bildiklerini daha önceden de suç duyurusunda bulunulduğunu ve emniyet güçleri tarafından arandıklarını ifade etti.

(MAK-AKK-Y)