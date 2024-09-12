Diyarbakır Baro Başkanı: Narin'in ölümüne ilişkin ön rapor değil, sadece DNA örneği raporu var

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeye ilişkin, "Bu, bir ön rapor değil. Bu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun Narin'in bedeni ve Narin'in içinde bulunduğu torbadan aldığı, üçüncü şahıslara ait DNA örneğinin çıkabilme olasılığına ilişkin numunelerden herhangi bir DNA örneğinin çıkmadığına ilişkin bir rapor." dedi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Baro Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Ön rapora ilişkin neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Eren, "Bu, bir ön rapor değil. Bu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun Narin'in bedeni ve Narin'in içinde bulunduğu torbadan aldığı üçüncü şahıslara ait DNA örneğinin çıkabilme olasılığına ilişkin numunelerden herhangi bir DNA örneğinin çıkmadığına ilişkin bir rapor. Yanlış bir tanımlama var; adeta Narin'in ölümüne ilişkin sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var. Hayır, bu rapor sadece Narin'in üzerinde bir üçüncü şahsa ait DNA örneğin çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'dan Adli Tıp Kurumu raporu henüz gelmedi"

Eren, şunları kaydetti:

"Maalesef hep söyledik ve en büyük kaygımız da o idi. 19 gün gibi uzun bir süre içerisinde ve su altında kalmış olması bu yönlü bir tespitin yapılmasına ilişkin koşulları ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu olası bir numune varsa üçüncü şahsa ilişkin de maalesef bu süre zarfı içerisinde tespit konusunda süreci zorlaştırıyor ve gelen rapor da bunu doğrulamış oldu. Yani 19 gün gibi bir sürede Narin üzerinde herhangi bir üçüncü şahsa ilişkin bu sebepten dolayı bir DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz. Bir insan üzerinden size temas etmiş kişilerin tespit edilebilmesi için kıl, tükürük örneği olabilir, herhangi bir et parçası olabilir ona ait. Maalesef bu konuda herhangi bir belirleme yapacak koşul yok çünkü alınan numunelerin hiçbiri bu konuda bir veri sağlayamamış."

Bu tespitin, sadece DNA örneğine ilişkin Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun raporu olduğuna işaret eden Eren, bazı sosyal medya hesaplarında "ölüm sebebine ilişkin bir tespitin yapılmadığı" yönünde haberler ve paylaşılan bilgiler olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Eren, "Ölüm sebebine ilişkin birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan Adli Tıp Kurumu raporu henüz gelmedi." dedi.