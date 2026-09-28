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Diyarbakır Bağlar'da yıldırım isabet eden 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

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Diyarbakır Bağlar'da yıldırım isabet eden 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırkkoyun Mahallesi'nde 26 Eylül'de evlerinin yakınında iki kız kardeşe yıldırım isabet etti. 11 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti, yaralanan kız kardeşinin tedavisi sürüyor.

DİYARBAKIR'da önceki gün evlerinin yakınında yıldırım isabet eden 2 kız kardeşten Nurhayat Yüzen (11) hayatını kaybetti, E.Y. ise yaralandı.

Olay, 26 Eylül'de Bağlar ilçesi kırsal Kırkkoyun Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinin yaklaşık 100 metre yakınındaki açık alanda Nurhayat Yüzen ile kız kardeşi F.Y.'ye yıldırım isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardeşlerden Nurhayat, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Nurhayat'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

E.Y.'nin tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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