Diyarbakır Bağlar'da karısını silahla öldüren zanlı kasten öldürmekten tutuklandı

Diyarbakır Bağlar'da karısını silahla öldüren zanlı kasten öldürmekten tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tartıştığı karısını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün 5 Nisan Mahallesi 840. Sokak'ta yaşayan O.Ç'nin (37) tartıştığı eşi A.Ç'yi (32) silahla öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA