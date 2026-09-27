Haberler

Diyarbakır Bağlar'da karısını silahla öldüren zanlı kasten öldürmekten tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tartıştığı karısını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün 5 Nisan Mahallesi 840. Sokak'ta yaşayan O.Ç'nin (37) tartıştığı eşi A.Ç'yi (32) silahla öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Savaştan kaçtı, depremde evsiz kaldı, dershanesiz tıp kazandı! Vatandaşlığı olmadığı için hiçbir bursa başvuramadı

Dershaneye gitmeden tıp kazandı! Ama bir bursa bile başvuramadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Artık derin bir oh çekebilir! Korktuğu başına gelmedi
Uzman isimden korkutan uyarı! 'Türkiye'de yıkım eşiği çok düşük'

Uzman isimden korkutan uyarı! "Yıkım eşiği çok düşük"
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Hastane yatağından çağrı yaptı, binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
İsim verip ''Paraları yemişsiniz'' diye seslenen Aziz Yıldırım, kürsüde esip gürledi

İsim verip 'paraları yemişsiniz' diye yüklendi! Gerginlik hat safhada
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler

Düğünden çıkarken sigara uzattılar, gözünü tanımadığı bir evde açtı
Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

Herkes 'intihar edecek' sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

F.Bahçe'nin transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği para belli oldu