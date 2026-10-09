Diyarbakır Bağlar'da iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Ovabağ mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 38 LP 851 ve 61 AIU 664 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, araçlardaki 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı