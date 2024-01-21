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Diyarbakır Anneleri Konya'da Kültür Gezisi Yaptı

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Diyarbakır anneleri, İçişleri Bakanlığının düzenlediği kültür gezisiyle Konya'nın tarihi ve kültürel değerlerini gezdi. Anneler, Panorama Müzesi, Mevlana Müzesi, Sille Mahallesi, Dar-ül Mülk Sergi Sarayı, Karatay Müzesi ve Alaaddin Camisi'ni ziyaret etti. Konya Valisi Vahdettin Özkan, anneleri ziyaret ederek onurlu duruşlarını takdir etti ve teröre karşı direnişlerinin birliğimizin harcı olduğunu belirtti.

Konya'ya gelen Diyarbakır anneleri, İçişleri Bakanlığınca yürütülen kültür gezisi kapsamında, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yerlerini gezdi.

Panorama Müzesi, Mevlana Müzesi, Sille Mahallesi, Dar-ül Mülk Sergi Sarayı, Karatay Müzesi ve Alaaddin Camisi'ni gezen Diyarbakır annelerine, şehrin kültürel ve tarihi değerleri anlatıldı.

Mevlana Öğretmen Evi'nde konaklayan anneleri ziyaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, evlat nöbeti tutan ailelerin, vatanın bütünlüğüne, milletin birliğine kast eden teröre karşı direnişin ve onurlu duruşun timsali olduğunu söyledi.

Diyarbakır annelerinin, anne yüreğinden daha güçlü hiçbir şey olmadığını zalim zihniyetlere gösterdiğini belirten Özkan, "Emperyalist güçlerin güdümünde bölücü terör örgütü PKK'nın yıllardır yaşattığı zulüm, buhran ve ayrıştırmaya karşı ailelerin temsil ettiği bu kararlı duruş, birliğimizin harcıdır. Annelerin maneviyatına ihtiyacımız vardır ve bundan istifade etmeliyiz." diye konuştu.

Annelerin tuttuğu nöbetin, ortak vicdanın harekete geçmesinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Ailelerin Mevlana şehrini ziyareti ve duruşları doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizde var olan kadim değerleri, empatiyi, birlik duygusunu daha da yoğun yaşatacaktır. Çocuklarına kavuşmak için çırpınan, evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin onurlu duruşu, vicdanları harekete geçirmektedir. Aynı zamanda, ülkenin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne de anlamlı bir katkı sunmaktadır. Evlatları terör örgütlerince kaçırılan annelere her türlü desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Sayın İçişleri Bakanı'mız, milletimizin hissiyatına tercüman olmaktadırlar."

Kaynak: AA / Güncel

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