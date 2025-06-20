Diyarbakır Anneleri, Kaçırılan Çocukları için Nöbetlerini Sürdürüyor

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Diyarbakır'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler ve aileler, nöbetlerini 2118'inci günde de sürdürdü. Evlatlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, çocuklarına kavuşacakları umuduyla eyleme devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2118'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşma umuduyla eyleme devam ettiğini söyledi.

"Bugün karne günü. Oğlumun hayali Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olmaktı. Oğlum okul birincisiydi. Mahmut'tan sonra hastalıklar bende oluşmaya başladı." diyen Uslu, evladına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Uslu, şunları kaydetti:

"Rabb'im hiçbir anneyi evlatla sınamasın. Evlat sınavı çok zor. Gecem ve gündüzüm yok. Gece yastığa başımı koyduğumda Mahmut'um gelecek, kapı çalacak diye bekliyorum. Gözüm hep onun yolunda. Hiçbir zaman onu unutmuyorum. Bu çadır burada olana kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım."

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini anlattı.

Acılarının çok büyük olduğunu dile getiren Aydın, kar, kış, yaz, sıcak demeden evlatları için eylemlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Aydın, "Çocuğumun peşini hiçbir zaman bırakmadım, bırakmayacağım da. Sonuna kadar devam ediyoruz. Nöbetlerimize devam edeceğiz. Bugün belki oğlum karnesini alırdı. Üniversiteye başlamış olurdu. Geleceğimizi elimizden aldılar. İnsan evladını dünyaya değişmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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