Diyarbakır Anneleri, Kaçırılan Çocukları İçin Nöbet Tutmaya Devam Ediyor

Diyarbakır Anneleri, Kaçırılan Çocukları İçin Nöbet Tutmaya Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını istemek için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlatlarına kavuşana dek mücadelelerini sürdürüyor. 2126 gündür devam eden nöbette, aileler sıcak havaya rağmen yerlerinden ayrılmıyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2126'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Evlat nöbetindeki tüm anne ve babaların evlatlarına kavuşmak için mücadele ettiğini belirten Arslan, "Terörsüz Türkiye" sürecine sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti.

Evlatlarına kavuşana kadar mücadelelerine devam edeceklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Yaz, kış demeden mücadelemize devam ediyoruz. Bugün sıcaklık 42 derece ama biz sıcak ve soğuk dinlemeden buraya gelip mücadele ediyoruz. Evlatlarımız geri dönsün. Biz artık terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Yavrum, eğer beni görüyorsan veya duyuyorsan ne olur artık geri dön, bu hasret bitsin."

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini ifade etti.

Tüm çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunan Aydın, "Evlatlarımızı alana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Geri adım atmak yok. ya öleceğiz ya da çocuklarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Orman yangını giderek büyüyor! Köy kül oldu, görüntüler korkunç
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

İkinci kez dede olan ünlü isim davullu zurnalı kutlama yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.