Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığını iddia eden ailelerin oturma eylemi devam ediyor. Anneler, çocuklarının dönmesi için çağrıda bulunuyor.

Diyarbakır anneleri evlatlarının özlemiyle çocuklarının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önünde bin 413'üncü gününde de kararlılıkla sürüyor.

Kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek evladının yolunu gözleyen Hatice Levent, dönmesi için çağrıda bulundu.

Kızını almadan gitmeyeceğini vurgulayan anne Levent, "Fadime'm, eğer beni görüp duyuyorsan güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim. Sen oralara layık değilsin. Senin elin kalem tutuyordu, nasılda yanıldın gittin gel geri" dedi.

10 yıldır oğlu Faruk'un peşinde olan Rahime Taşçı ise, "Oğlum Faruk için Kars'tan geldim 4 yıldır buradaki anneler babalar ile beraber eylem yapıyoruz. Buradan oğlum Faruk'a sesleniyorum. Beni görüp duyuyorsan korkma gel devletimize teslim ol. Seni burada bekliyorum. 10 yıldır peşindeyim seni bırakmayacağım" diye konuştu.