Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Diyarbakır Anneleri, Dağa Kaçırılan Çocukları için Eylemlerini Sürdürüyor

Diyarbakır Anneleri, Dağa Kaçırılan Çocukları için Eylemlerini Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla mücadele ediyor. 1978 gündür devam eden eylemde, aileler evlatlarını geri istemekte kararlı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1978'inci gününde devam ediyor.

Eylemde yer alan anne Sariye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Oğlunun HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Tokay, şöyle konuştu:

"2014'ten bu yana oğlumu arıyorum. Yeter artık, çocuklarımızı bıraksınlar. Ülkemizde PKK'yı, terörü istemiyoruz. Anne ve babalar olarak 6 yıldır buradayız. Gözyaşı döküyoruz, feryat ediyoruz. Evlatlarımızı bıraksınlar. Eylemimiz kararlı bir şekilde devam edecek. Evlatlarımızı PKK'nın elinden kurtarmadan buradan kalkmayacağız. Mücadele vermeye devam edeceğiz. Oğlum evine, sıcak yuvana, anne ve babana dön. Yeter artık."

Siirt'ten oğlu Sedat için oturma eylemine katılan baba Aydın Dağtekin ise oğluna kavuşma ümidiyle eylemine devam ettiğini dile getirdi.

Oğlunun 2015'te belediyede staj gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Dağtekin, "Annesi 7 ay önce beyin kanaması sonucu vefat etti. Çocuklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evladım gelsin, devlete teslim olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
img

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
img

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.