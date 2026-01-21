Haberler

Diyarbakır'da Adliye Çıkışında Tekmeli-Yumruklu Kavga

Diyarbakır'da bir cinayet davasının ardından adliye çıkışında taraflar arasında yaşanan tekmeli-yumruklu kavga, polis müdahalesiyle sonlandı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

DİYARBAKIR'da cinayet davasında taraflar arasında, adliye çıkışı yaşanan tekmeli-yumruklu kavgaya polis müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, Elazığ Bulvarı'ndaki Diyarbakır Adliyesi'nin önünde meydana geldi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Kasten öldürme' davasının tarafları arasında, adliye çıkışında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafları, adliye önünde düzenlenecek olan basın açıklaması için güvenlik amacıyla bekleyen polis ekipleri ayırdı. Yara almayan taraflar bölgeden uzaklaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
