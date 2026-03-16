Haberler

Bilecik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması, Bilecik'te yapıldı. Yarışmada Cumalı Köyü İmam-Hatibi Ramazan Bulamacçı, Güzel Okuma kategorisinde; Taşçılar Köyü İmam-Hatibi Muhammed Masum Karadağ ise Hafızlık kategorisinde birinciliği elde etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlileri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasının Bilecik'te gerçekleştirildi.

Merkez Şerifpaşa Camisi'nde İl Müftüsü Ahmet Dilek'in komisyon başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada, din görevlileri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hafızlık alanında yarıştı.

Yarışmada, Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma kategorisinde Cumalı Köyü İmam-Hatibi Ramazan Bulamacçı, Hafızlık kategorisinde de Taşçılar Köyü İmam-Hatibi Muhammed Masum Karadağ, birinci oldu.

İl Müftüsü Dilek, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yapılan her faaliyetin son derece kıymetli olduğunu belirterek bu tür yarışmaların din görevlileri için mesleki açıdan önemli ve faydalı olduğunu ifade etti.

Yarışmada dereceye giren din görevlileri, 15 nisanda düzenlenecek il finalinde Bilecik'i temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

