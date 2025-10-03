Diyanet'ten Gazze İçin Birlik Ve Beraberlik Çağrısı

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm camilerde okutulacak Cuma Hutbesi'nde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekilerek, "Günümüzde Hendek Savaşına benzer bir mücadele Gazze'de yaşanmaktadır. Bugün de dünyanın gözü önünde hiçbir hukuk tanımadan Gazze'de masum ve mazlumlara karşı soykırım uygulayan katiller var. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Gazze'de bir avuç mücahit Müslüman, tıpkı Medine'de olduğu gibi kazdıkları hendeklerde dünyada eşine az rastlanır bir kahramanlık mücadelesi vermektedir. Masumların yanında olduğumuzun nişanesi olan etkinliklere destek verelim. Unutmayalım ki Gazze bütün insanlık için bir ahlak ve vicdan sınavıdır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bugün Cuma Hutbesi, "Hendek'ten Gazze'ye: Zafer inananlarındır" başlığıyla yayınlandı. Hendek Savaşı'nda yaşananlarının benzerinin günümüzde Gazze'de de yaşandığı vurgulanan hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Hicretin beşinci yılıydı. Bedir'de bozguna uğrayan, Uhud'da istediklerine tam olarak ulaşamayan Mekkeli müşrikler, İslam'ı ortadan kaldırmak, Müslümanları yok etmek için Medine'ye büyük bir saldırı hazırlığı yapmışlardı. Durumu öğrenen Peygamber Efendimiz (s.a.s), ashabıyla istişare etti ve Medine çevresine hendek kazılmasına karar verildi. Müminler el birliğiyle hendeği kazarken büyük bir kayaya denk geldiler. Resül-i Ekrem (s.a.s), bir yandan bu kayayı kırdı, diğer yandan da Kisra'nın, Rum diyarının ve San'a'nın fethedileceğini müjdeledi. Zorlu bir mücadelenin ardından, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayeti, inananların azim ve gayretiyle düşman bozguna uğradı.

Günümüzde Hendek Savaşı'na benzer bir mücadele Gazze'de yaşanmaktadır. Dün, Allah Resülü (s.a.s) ve ashabına zulmeden zalimler vardı. Bugün de dünyanın gözü önünde hiçbir hukuk tanımadan Gazze'de masum ve mazlumlara karşı soykırım uygulayan katiller var. Gazze'de camiler, mabetler, okullar ve hastaneler bombalanmakta; sadece bir şehir değil, bir medeniyet yok edilmeye çalışılmaktadır. Basın mensupları, yardım görevlileri ve sağlık çalışanları zalimce öldürülmektedir. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Gazze'de bir avuç mücahit Müslüman, tıpkı Medine'de olduğu gibi kazdıkları hendeklerde dünyada eşine az rastlanır bir kahramanlık mücadelesi vermektedir."

"Mezhep ve meşrep ayrılıklarını bir tarafa bırakıp birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim"

Hutbede, Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunularak, "Yüce Rabbimiz, bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: 'Allah'a ve Resülüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.' Dün olduğu gibi bugün de haklının yanında yer almaya devam edelim. Mezhep ve meşrep ayrılıklarını bir tarafa bırakıp birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim. Ümmet bilincini, din kardeşliğini pekiştirelim. Birliğimizi bozmak isteyenlere karşı uyanık olalım. Masumların yanında olduğumuzun nişanesi olan etkinliklere destek verelim. Unutmayalım ki, Gazze bütün insanlık için bir ahlak ve vicdan sınavıdır. İnsanlık ailesi olarak ya el ele, gönül gönüle verip bu sınavı kazanacağız ya da hepimiz kaybedeceğiz" denildi.