Diyanet, çölyak hastası hacı adaylarına özel yemek hizmeti sunuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Hac organizasyonu kapsamında çölyak hastası hacı adaylarına özel mutfakta hazırlanan yemekleri, çapraz bulaşı önleyecek tedbirlerle otellere ulaştırıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, çölyak hastaları için özel olarak oluşturulan mutfakta, çapraz bulaşı önleyecek tüm tedbirler alınarak hazırlanan yemekler, hacı adaylarına ulaştırılıyor.

Uzman bir ekip tarafından hazırlanan ürünler, hacı adaylarının bilgileri eşliğinde özel olarak etiketlenip, planlı bir şekilde konakladıkları otellere gönderiliyor.

Yemek hizmeti, sağlık raporu olan çölyak hastası hacı adaylarını kapsıyor. Glüten hassasiyeti bulunan hacı adayları, otellerde sunulan menüler içerisinden kendilerine uygun olan yemekleri seçebiliyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
