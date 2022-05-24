Diyanet, "9 yaşındaki bir kız evlenebilir" yönünde açıklama yaptığı iddiasını yalanladı - Haberler

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Diyanet, "9 yaşındaki bir kız evlenebilir" yönünde açıklama yaptığı iddiasını yalanladı

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Diyanet, '9 yaşındaki bir kız evlenebilir' yönünde açıklama yaptığı iddiasını yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yapıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yapıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Diyanetten yapılan açıklamada, daha önce de paylaşılan iftiranın, 2 Ocak 2018'de Başkanlık tarafından tekzip edilmesine rağmen konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı belirtildi.

Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin Başkanlık tarafından defaatle dile getirildiği, seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, Başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak, Güncel, Haberler

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