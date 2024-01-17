Diyanet-Sen Mudurnu İlçe Başkanlığına Eyüp Acar atandı

Diyanet-Sen Mudurnu İlçe Başkanlığına Yıldırım Bayezid Cami Müezzini Eyüp Acar getirildi.

Mudurnu Gençlik Merkezi'nde yapılan genel kurula, Diyanet-Sen İl Başkanı İsa Afacan ve yönetimi, İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman ve imam hatipler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan imam hatiplerin hakları ve hizmetleri noktasında yapılan çalışmaları değerlendiren katılımcılar, oy birliğiyle Eyüp Acar'ı Diyanet-Sen Mudurnu İlçe Başkanı olarak seçti.

Genel kurul sonunda katılımcılara hediye takdim edildi.