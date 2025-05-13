Diyanet-Sen Kırklareli İl Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kırklareli İl Divan Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nazif Kocaçoban, toplantıda, sendikal faaliyetleri önemsediklerini söyledi.

Bir dönem diyanette sendika olup olmama konusunun tartışma haline geldiğini ifade eden Kocaçoban, her sektörde olduğu gibi diyanette de sendikanın olabileceğini belirtti.

Kurumda çalışan personelin bir amiri karşısında ezilmeden, eğilmeden, bükülmeden kendini ifade edebilmesi için bile sendikanın yeterli olduğunu dile getiren Kocaçoban, "Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası olarak birçok faaliyetimiz, birçok kazanımlarımız, haklarımız oldu. Birçok alanda hizmetler, faaliyetler yapıldı. Örgütlü toplum bizim için çok önemli, örgütlü 3 kişinin örgütsüz büyük bir kalabalıktan daha hayırlı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkçıoğlu da sendikaların çok önemli örgütlü yapılar olduğunu belirtti.

Sendikaların, üyelerinin özlük ve özgürlükleri için mücadele verdiğini ifade eden Kaşıkçıoğlu, "Eğer biz istediğimiz kadar özlük elde edelim, özgürlüğümüz olmazsa bu paralar hiçbir işe yaramıyor. Biz bunu 28 Şubat'ta iliklerimize kadar yaşadık." dedi.

Diyanet-Sen İl Temsilcisi Remzi Ayna da toplantının hayırlı olmasını diledi.