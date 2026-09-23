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Diyanet, Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu 25-27 Eylül'de İstanbul'da düzenleyecek

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed' temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu 25-27 Eylül'de İstanbul'da düzenleyecek. 15 oturumda 45 tebliğ sunulacak; açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş katılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu, "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" temasıyla 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecek.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi'ndeki sempozyumun açılış programı, 25 Eylül saat 14.30'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un hitabıyla başlayacak programın ardından "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" başlıklı açılış paneli düzenlenecek.

Prof. Dr. Hikmet Yaman'ın oturum başkanlığını yapacağı panelde Arpaguş, Suriye Başmüftüsü Üsame er-Rifai ve Cambridge Muslim College'dan Dr. Timothy Winter (Abdulhakim Murad) konuşacak.???????

15 oturumda 45 tebliğ sunulacak

İki ayrı salonda yapılacak sempozyumun 26 Eylül'deki oturumlarında, İslam kültür ve medeniyetinde Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber'in örnekliği, merhamet anlayışı ve eğitim yaklaşımının yanı sıra gençler, dezavantajlı gruplar ve aile hayatına ilişkin konular ele alınacak.

Sempozyumun 27 Eylül oturumlarında ise Hazreti Peygamber'in doğru anlaşılması, İslam coğrafyasında Hazreti Peygamber tasavvuru, mazlum coğrafyalar, Batı dünyasında Hazreti Peygamber algısı, edebiyatta Hz. Peygamber, sanal medya ve yapay zekada Hz. Peygamber ile çağdaş sorunlara nebevi çözümler gibi başlıklar değerlendirilecek.

Üç gün sürecek sempozyum kapsamında 15 oturum gerçekleştirilecek ve 45 tebliğ sunulacak.

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla düzenlenecek sempozyumun ayrıntılı programına "mevlidinebi.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
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