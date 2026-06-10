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Diyanet Journal'ın yeni sayısı "İslam'da İnsan Hakları" dosyasıyla yayımlandı

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üç ayda bir İngilizce yayımladığı Diyanet Journal dergisi, yeni sayısında 'İslam’da İnsan Hakları' konusunu ele alıyor. Dijital olarak yayımlanan sayıda insan onuru, adalet, özgürlük ve evrensel haklar Kur’an ve Hz. Muhammed’in örnekliğiyle işleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca üç ayda bir İngilizce hazırlanan Diyanet Journal dergisi, "İslam'da İnsan Hakları" dosyasıyla yayımlandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, derginin yeni sayısı dijital olarak okuyucuyla buluştu.

Dergi bu sayısında, "İslam'da İnsan Hakları" konusu ele alınarak insanın onuru, temel hakları ve İslam'ın insan haklarına yaklaşımı farklı boyutlarıyla gündeme taşınıyor.

İslam'ın insanı yaratılıştan itibaren onur ve haysiyet sahibi bir varlık olarak kabul eden anlayışından hareketle hazırlanan sayıda, insan hakları ilahi temelleri, adalet, özgürlük ve sorumluluk ekseninde değerlendiriliyor.

Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in örnekliği kapsamında insan haklarının evrensel boyutuna dikkati çekilen dosyada, bireysel hakların yanı sıra toplumsal düzenin tesisi, adaletin korunması ve insan onurunun muhafazası gibi konular da ele alınıyor.

Derginin bu sayısında gündem yazısını Prof. Dr. Saffet Sancaklı kaleme alırken, söyleşi konuğu Prof. Dr. Recep Şentürk insan haklarının evrenselliğini İslam'ın temel ilke ve değerleri çerçevesinde değerlendiriyor.

Dr. Ömer Özgül, "Dünya Müslümanları" köşesinde Hollanda'da İslam'ın gelişim sürecini tarihi ve sosyolojik boyutlarıyla ele alırken, "İhtida Hikayesi" bölümünün konuğu Abdallah Rafael Hernandez Mancha ise at sırtında Endülüs'ten Mekke'ye uzanan sıra dışı yolculuğunu okuyucularla paylaşıyor.

Derginin yeni sayısına Başkanlığın dijital platformu "Diyanet Dijital" üzerinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
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