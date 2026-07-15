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15 Temmuz'un 10. yılında şehitler anıldı

15 Temmuz'un 10. yılında şehitler anıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı" düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzenlenen program kapsamında, öğle namazı öncesinde tüm camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da TBMM Camisi'nde gerçekleştirilen programa katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Başkan Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler rahmetle anıldı.

Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra, siyasi partilerin genel başkanları, grup başkanları, grup başkanvekilleri, komisyon başkanları, milletvekilleri, Meclis çalışanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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