Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafız olmanın son nefesine kadar Kur'an-ı Kerim yolunda yürümek anlamına geldiğini söyledi.

Erbaş, Kızılcahamam Müftülüğünce bir otelde düzenlenen hafızlık icazet töreninde, Kızılcahamam'ın hafızlar diyarı oluğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar muhafaza edileceğini, hafızların da buna vesile olacağını belirten Erbaş, hafız olmanın, Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmenin, meleklerle beraber olmak anlamına geldiğini, hafızlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılacağını vurguladı.

Ali Erbaş, hafızların ömürleri boyunca, daha fazla insan Kur'an-ı Kerim öğrensin diye çalıştığını ifade ederek, "Hafız olmak, son nefesine kadar Kur'an yolunda yürümek demektir." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için indirildiğini hatırlatan Erbaş, Mekke ve Medine'deki cehaletin Kur'an-ı Kerim'le ortadan kalktığının altını çizdi.

Ali Erbaş, sahabelerin nice beldeleri Kur'an-ı Kerim'le aydınlattığını, dünyada Kur'an'dan başka hiçbir kitabın yüz binlerce, milyonlarca kişi tarafından ezberlenmediğini ifade ederek, "Bu, Kur'an-ı Kerim'in mucizesidir. Bu mucizeyi bugün de yaşıyoruz. Bugün burada bir anne ve oğluna hafızlık icazetnamesini vereceğiz. İşte bu mucize, bu mucizeyi burada yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim herkesin ezberleyeceği mucizevi bir kitaptır." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 200 bin hafızın sınavlara girerek icazet aldığını aktaran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, her ailede bir hafız olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Programdan sonra 34 hafız, törenle icazet belgesini aldı.